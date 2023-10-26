В Украине усилят мобилизацию из-за потерь на фронте

Мобилизация в Украине будет усилена. Одна из причин – потери на линии фронта. Такое заявление сделал член комитета Рады по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин, передает РИА Новости.

По его словам, у ВСУ есть необходимость в пополнении людского ресурса и формировании новых соединений из-за потерь в зоне боевых действий.

В понедельник, 23 октября, экс-премьер Украины Николай Азаров делал заявления о том, что мобилизационные резервы в стране истощены, а украинские солдаты на передовой просят провести ротацию.

Как сообщалось, режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации в Украине действует с февраля 2022 года. Государство запрещено покидать мужчинам в возрасте от восемнадцати до шестидесяти лет. За уклонение от военной службы граждан страны ждет уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.