Израиль отложил наземную операцию в ожидании американских систем ПРО

Напряженной ситуация остается и на Ближнем Востоке. Больше двух недель внимание мировой общественности и СМИ приковано к конфликту Израиля и Палестины. Тема не сходит с первых полос различных изданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, американская пресса сообщает свою версию переноса наземной операции Израиля в Газе. По информации газеты, армия обороны страны ждет, пока Штаты перебросят дополнительные системы противоракетной обороны. Предполагается, что развертывание дополнительных систем ПРО завершится на этой неделе. Тем временем в самом секторе Газа заявляют о крахе системы здравоохранения. Там сложилась катастрофическая ситуация. Сегодня в регион прибыл четвертый конвой с гуманитарной помощью, однако глобально палестинцев это не спасет. В анклаве по-прежнему действует запрет на поставку топлива, установленный Израилем. ООН призывает отменить ограничение.