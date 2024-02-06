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В Украине продлевают мобилизацию и военное положение до 13 мая

06 февраля 2024 13:23
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Верховная рада приняла законопроекты, предложенные Зеленским, о пролонгации военного положения и мобилизации на 90 дней – до 13 мая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Железняка. Законопроект был внесен 5 февраля, и это уже десятое голосование за продление с 24 февраля 2022 года.

Постоянное продление срока действия военного положения привело к тому, что проведение парламентских выборов, запланированных на конец октября прошлого года, оказалось невозможным. В соответствии с украинской Конституцией, в период военного положения голосование не может проводиться. Также новое продление юридически исключает проведение президентских выборов весной.

# Международная политика

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