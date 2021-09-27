В Уфе предотвратили теракт, который готовила группа неонацистов

Новости России. В Уфе задержали готовившую теракт группировку неонацистов. Пятеро молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет планировали нападение на участки полиции и госучреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При обыске у них нашли холодное оружие, компоненты для изготовления взрывных устройств, портреты главарей Третьего рейха и нацистскую атрибутику. По версии следствия, главарем группы был 19-летний юноша. Он учил сообщников делать самодельные бомбы, обращаться с оружием и вести бой, распространял среди них идеи неонацизма.