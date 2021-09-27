Во Вьетнаме тропический шторм повредил более 500 домов и уничтожил часть собранного урожая

Новости Вьетнама. В Центральном Вьетнаме тропический шторм оставил после себя наводнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Вьетнама. В Центральном Вьетнаме тропический шторм оставил после себя наводнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Районы самой большой провинции страны оказались практически полностью затопленными. Более 500 домов были повреждены, большая часть собранного урожая уничтожена. Власти направили спасательные отряды для доставки продовольственной помощи жителям.