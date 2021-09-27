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Во Вьетнаме тропический шторм повредил более 500 домов и уничтожил часть собранного урожая

27 сентября 2021 12:02
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Новости Вьетнама. В Центральном Вьетнаме тропический шторм оставил после себя наводнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Вьетнаме тропический шторм повредил более 500 домов и уничтожил часть собранного урожая-1

Районы самой большой провинции страны оказались практически полностью затопленными. Более 500 домов были повреждены, большая часть собранного урожая уничтожена. Власти направили спасательные отряды для доставки продовольственной помощи жителям.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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