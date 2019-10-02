Новости Турции. Вслед за другими странами: в Турции запретят электронные сигареты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявил министр здравоохранения страны. По его словам, соответствующий законопроект вынесут на рассмотрение парламента. Напомним, вейпы уже запретили в Индии, а также в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Мичигане.