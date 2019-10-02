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В Турции запретят электронные сигареты

02 октября 2019 12:30
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Новости Турции. Вслед за другими странами: в Турции запретят электронные сигареты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции запретят электронные сигареты-1

Об этом заявил министр здравоохранения страны. По его словам, соответствующий законопроект вынесут на рассмотрение парламента. Напомним, вейпы уже запретили в Индии, а также в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Мичигане.

В Турции запретят электронные сигареты-4

На такой шаг власти городов пошли из-за вспышки легочных и респираторных заболеваний среди пользователей электронных сигарет. В США подтверждены уже 16 смертельных исходов.

# Курение # Фотофакт

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