В Турции проводится антитеррористическая операция по всей стране

В Турции проводится масштабная антитеррористическая операция под кодовым наименованием «Герои», охватившая всю страну. Об этом пишет ТАСС.

Министр МВД Турции Али Ерликая заявил, что к 08:30 было осуществлено 466 операций с участием 13 440 силовиков. В итоге были задержаны 12 членов террористических группировок и 55 человек, подозреваемых в терроризме.

За прошедшие сутки, по сообщениям местных СМИ, были задержаны более 110 человек, которые подозреваются в связях с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК). Это случилось после теракта у здания МВД в Анкаре, за который ответственность взяла на себя РПК. В ходе инцидента два сотрудника полиции получили легкие ранения.