В Турции призвали выйти из НАТО из-за Швеции

Турецкая коммунистическая партия (ТКП) называет обсуждение вопроса о вступлении Швеции в НАТО постыдным и требует выхода Турции из состава Альянса. Комиссия парламента по иностранным делам начнет рассмотрение заявки Швеции сегодня. Об этом пишет РИА Новости.

ТКП обращает внимание на тот факт, что НАТО с началом кризиса в Украине активизировала попытки привлечения в свои ряды представителей Северной Европы. В заявлении партии отмечается, что вступление Швеции в НАТО усилит конфликты и политическую напряжение в регионе.

ТКП назвала НАТО террористической организацией и призвала к немедленному выходу Турции из нее. Источник в турецком правительстве сообщил, что процесс по ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО будет завершен к концу года.