На угольном предприятии в Китае спасатели несколько часов тушили пожар

11 человек погибли в результате пожара на угольном предприятии в провинции Шаньси на севере Китая. Огонь вспыхнул утром в офисе руководства и быстро распространился по второму этажу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
11 человек погибли в результате пожара на угольном предприятии в провинции Шаньси на севере Китая. Огонь вспыхнул утром в офисе руководства и быстро распространился по второму этажу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прибывшие на место пожарные успели вывести из задымленного здания 63 человека. Свыше 50 из них обратились за помощью к медикам. Людей госпитализировали. Чтобы потушить пламя, спасателям понадобилось несколько часов. Следователи выясняют, что послужило причиной пожара.