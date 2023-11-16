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На угольном предприятии в Китае спасатели несколько часов тушили пожар

16 ноября 2023 12:02
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11 человек погибли в результате пожара на угольном предприятии в провинции Шаньси на севере Китая. Огонь вспыхнул утром в офисе руководства и быстро распространился по второму этажу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На угольном предприятии в Китае спасатели несколько часов тушили пожар-1

Прибывшие на место пожарные успели вывести из задымленного здания 63 человека. Свыше 50 из них обратились за помощью к медикам. Людей госпитализировали. Чтобы потушить пламя, спасателям понадобилось несколько часов. Следователи выясняют, что послужило причиной пожара.

# Пожар # Фотофакт

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