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Немецкие машинисты устроили общенациональную забастовку

16 ноября 2023 12:06
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В Германии машинисты устроили общенациональную забастовку. Практически не ходят пригородные электрички, отменено 80 % пассажирских поездов, возникли серьезные перебои в движении грузовых составов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкие машинисты устроили общенациональную забастовку-1

Организаторы стачки попросили людей сегодня не пользоваться железнодорожным транспортом и принесли извинения за доставленные неудобства. Но на эти крайние меры их заставили пойти власти, которые отказываются поднять машинистам зарплаты и улучшить условия труда.

# Забастовка # Фотофакт

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