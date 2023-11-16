Немецкие машинисты устроили общенациональную забастовку

В Германии машинисты устроили общенациональную забастовку. Практически не ходят пригородные электрички, отменено 80 % пассажирских поездов, возникли серьезные перебои в движении грузовых составов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы стачки попросили людей сегодня не пользоваться железнодорожным транспортом и принесли извинения за доставленные неудобства. Но на эти крайние меры их заставили пойти власти, которые отказываются поднять машинистам зарплаты и улучшить условия труда.