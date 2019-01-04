В Турции из-за сильнейшего снегопада заблокированы около 4500 км дорог

Новости Турции. Более 750 турецких деревень оказались отрезаны от внешнего мира из-за сильнейшего снегопада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осадки заблокировали около 4,5 тысяч километров дорожного полотна на востоке страны. Местами высота снежного покрова достигает 30 сантиметров. На уборку трасс брошены десятки единиц спецтехники. Однако снег продолжает идти и усилия коммунальщиков могут не принести результатов.