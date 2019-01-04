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В Турции из-за сильнейшего снегопада заблокированы около 4500 км дорог

04 января 2019 08:47
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Новости Турции. Более 750 турецких деревень оказались отрезаны от внешнего мира из-за сильнейшего снегопада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции из-за сильнейшего снегопада заблокированы около 4500 км дорог-1

Осадки заблокировали около 4,5 тысяч километров дорожного полотна на востоке страны. Местами высота снежного покрова достигает 30 сантиметров. На уборку трасс брошены десятки единиц спецтехники. Однако снег продолжает идти и усилия коммунальщиков могут не принести результатов.

В Турции из-за сильнейшего снегопада заблокированы около 4500 км дорог-4

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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