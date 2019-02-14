В Турции арестовали более 50 сирийцев, подозреваемых в терроризме

В провинции Бурса на западе страны были взяты под стражу более 50 человек, граждан Сирии. Все они подозреваются в причастности к преступной группировке. Задержанных доставили в полицейский участок, где их допросят следователи.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 было объявлено о победе над террористической группировкой в этой стране и Ираке. Однако, по последним данным, под контролем Исламского государства в Сирии осталось около 1,5 тысячи боевиков.