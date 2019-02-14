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В Турции арестовали более 50 сирийцев, подозреваемых в терроризме

14 февраля 2019 12:22
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Новости Турции. Масштабную антитеррористическую операцию провели турецкие правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Турции арестовали более 50 сирийцев, подозреваемых в терроризме-1

В провинции Бурса на западе страны были взяты под стражу более 50 человек, граждан Сирии. Все они подозреваются в причастности к преступной группировке. Задержанных доставили в полицейский участок, где их допросят следователи.

В Турции арестовали более 50 сирийцев, подозреваемых в терроризме-4

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 было объявлено о победе над террористической группировкой в этой стране и Ираке. Однако, по последним данным, под контролем Исламского государства в Сирии осталось около 1,5 тысячи боевиков.

# Терроризм # Фотофакт

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