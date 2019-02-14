В Нигерии перевернулась лодка, погибли 45 человек

Новости Нигерии. Трагические новости приходят из Западной Африки. На реке Нигер перевернулось судно с людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.Большинство из них занимались торговлей. Они плыли из государства Бенин на рынок.
Новости Нигерии. Трагические новости приходят из Западной Африки. На реке Нигер перевернулось судно с людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.Большинство из них занимались торговлей. Они плыли из государства Бенин на рынок.
В результате инцидента утонули 45 человек. Более 60 пассажиров спасателям удалось спасти. Многим требуется медицинская помощь.
На реке продолжаются поисковые работы. Вероятнее всего, трагедия произошла из-за перегруженности судна. Кроме того, в момент инцидента дул сильный ветер.