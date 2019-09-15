Тропический шторм «Умберто» движется в направлении США и Багамских островов

Новости США. В Атлантическом океане сформировался новый ураган. Тропический шторм, получивший имя «Умберто», движется в направлении США и Багамских островов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас его скорость достигает 70 километров в час. Ураган идет в сторону тех же островов, которые недавно пострадали от «Дориана».

Последствия разрушительного урагана «Дориан» в 7 фото

Метеорологи не исключают, что «Умберто» через два-три только усилится и тем самым помешает проведению восстановительных работ в пострадавших от стихии районах.