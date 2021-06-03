​В Тегеране произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Новости Ирана. Крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в иранском Тегеране. Обошлось без жертв. Одному человеку понадобилась медицинская помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, ЧП произошло по технической причине. В целях безопасности жителей близлежащих районов призвали покинуть свои дома.