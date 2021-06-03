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​В Тегеране произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе

03 июня 2021 10:07
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Новости Ирана. Крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в иранском Тегеране. Обошлось без жертв. Одному человеку понадобилась медицинская помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​В Тегеране произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе-1

По предварительным данным, ЧП произошло по технической причине. В целях безопасности жителей близлежащих районов призвали покинуть свои дома.

​В Тегеране произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе-4

Это предприятие – одно из крупнейших в стране. Завод обеспечивает около 15 % нефтеперерабатывающих мощностей Ирана. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

# Пожар # Фотофакт

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