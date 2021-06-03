Индийский океан на грани экологической катастрофы. Затонуло судно с тоннами химических веществ
Индийский океан на грани экологической катастрофы. У берегов Шри-Ланки практически полностью затонуло грузовое судно с десятками тонн опасных химических веществ. Корабль горел почти две недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все началось с утечки азотной кислоты.
На борту почти полторы тысячи контейнеров, в том числе пластмасса. Чтобы минимизировать загрязнение морской среды, спасательная бригада попыталась отбуксировать судно подальше от берега, однако попытка оказалась безуспешной.
Последствия происшествия могут стать катастрофическими. Вода и побережье уже покрыты гранулами из микропластика. На берег стало выбрасывать мертвых морских обитателей. Под запретом рыбная ловля. Ситуация станет необратимой, если в воду попадут сотни тонн нефти из топливных баков. На полное восстановление региона могут уйти десятки лет.