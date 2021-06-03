Индийский океан на грани экологической катастрофы. Затонуло судно с тоннами химических веществ

Индийский океан на грани экологической катастрофы. У берегов Шри-Ланки практически полностью затонуло грузовое судно с десятками тонн опасных химических веществ. Корабль горел почти две недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все началось с утечки азотной кислоты.

На борту почти полторы тысячи контейнеров, в том числе пластмасса. Чтобы минимизировать загрязнение морской среды, спасательная бригада попыталась отбуксировать судно подальше от берега, однако попытка оказалась безуспешной.