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В Тебризе прощаются с президентом и главой МИД Ирана

21 мая 2024 10:34
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В эти минуты в иранском Тебризе проходит церемония прощания с погибшими при крушении вертолета президентом Ирана и главой МИД страны. По данным местных СМИ, процессия собрала уже более 10 тысяч человек. Подобные церемонии пройдут в разных регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тебризе прощаются с президентом и главой МИД Ирана-1

Уже сегодня, 21 мая, тело Эбрахима Раиси будет перевезено в священный город Ком. А завтра в Тегеране пройдет всеобщая поминальная молитва, которую в столичной мечети возглавит духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Среда объявлена в Иране нерабочим днем. Похоронят же Эбрахима Раиси в мавзолее в городе Мешхед, который является центром паломничества и одним из главных священных городов мусульман-шиитов, составляющих большинство населения страны.

В Тебризе прощаются с президентом и главой МИД Ирана-4

Вертолет, перевозивший Эбрахима Раиси, министра иностранных дел и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны. Погибли все восемь человек, находившиеся на его борту.

# Некролог # Новости Ирана

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