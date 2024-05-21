В Тебризе прощаются с президентом и главой МИД Ирана

В эти минуты в иранском Тебризе проходит церемония прощания с погибшими при крушении вертолета президентом Ирана и главой МИД страны. По данным местных СМИ, процессия собрала уже более 10 тысяч человек. Подобные церемонии пройдут в разных регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже сегодня, 21 мая, тело Эбрахима Раиси будет перевезено в священный город Ком. А завтра в Тегеране пройдет всеобщая поминальная молитва, которую в столичной мечети возглавит духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Среда объявлена в Иране нерабочим днем. Похоронят же Эбрахима Раиси в мавзолее в городе Мешхед, который является центром паломничества и одним из главных священных городов мусульман-шиитов, составляющих большинство населения страны.