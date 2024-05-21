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Помощь Запада опаздывает примерно на год – Зеленский

21 мая 2024 08:31
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Запад медлит с предоставлением Киеву военной помощи, и заявляет, что каждое решение отстает на год. Об этом пишет РИА Новости.

«Каждое решение, которое принимаем сначала мы, а потом все остальные вместе, опаздывает примерно на год», – заявил он.

В качестве примера Зеленский привел ЗРК Patriot, утверждая, что их поставка – это шаг вперед, но после два шага назад.

Зеленский призвал союзников быстрее использовать самолеты из сопредельных стран НАТО, поскольку ВСУ испытывают нехватку авиационной техники. В связи с поставками оружия Киеву Москва отправила ноту альянсу, заявив, что любая поставка оружия Украине станет законным объектом для РФ.

При этом представитель президента Дмитрий Песков заявил, что западные поставки оружия Украине не способствуют успешному проведению переговоров и будут иметь негативный эффект.

# Международная политика

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