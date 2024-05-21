Совбез ООН не принял российскую резолюцию о запрете оружия в космосе

Совет Безопасности ООН не стал принимать проект российской резолюции о недопущении гонки вооружений в космосе. Об этом пишет ТАСС.

Из 15 членов Совета семь проголосовали «за», семь – «против», Швейцария воздержалась.

Проект призвал страны принимать меры против размещения оружия в космосе и угрозы его применения, а также разрабатывать проверяемые и обязательные к выполнению многосторонние соглашения.

В документе подчеркивается необходимость принятия дополнительных мер для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве и вновь подтверждается обязательство стран соблюдать положения Договора по космосу 1967 года.