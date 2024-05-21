Прямой эфир

Совбез ООН не принял российскую резолюцию о запрете оружия в космосе

21 мая 2024 08:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Совет Безопасности ООН не стал принимать проект российской резолюции о недопущении гонки вооружений в космосе. Об этом пишет ТАСС.

Из 15 членов Совета семь проголосовали «за», семь – «против», Швейцария воздержалась.

Проект призвал страны принимать меры против размещения оружия в космосе и угрозы его применения, а также разрабатывать проверяемые и обязательные к выполнению многосторонние соглашения. 

В документе подчеркивается необходимость принятия дополнительных мер для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве и вновь подтверждается обязательство стран соблюдать положения Договора по космосу 1967 года.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Нуланд призвала США разрешить ВСУ атаковать РФ дальнобойным оружием
21 мая 2024 08:17

Нуланд призвала США разрешить ВСУ атаковать РФ дальнобойным оружием

У Запада нет такого оружия, которое поможет Украине – Небензя
21 мая 2024 08:11

У Запада нет такого оружия, которое поможет Украине – Небензя

Испанцы митингуют против сокращения финансирования системы здравоохранения
21 мая 2024 08:08

Испанцы митингуют против сокращения финансирования системы здравоохранения