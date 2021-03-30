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В Татарстане в жилом доме прогремел мощный взрыв

30 марта 2021 08:25
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Новости России. ЧП произошло в Республике Татарстан. В многоэтажном жилом доме города Зеленодольск прогремел мощный взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один человек погиб, еще шестеро получили травмы.

В Татарстане в жилом доме прогремел мощный взрыв-1

Из здания эвакуировали около 100 жильцов. Некоторых поместили в пункт временного размещения.

В Татарстане в жилом доме прогремел мощный взрыв-4

В результате взрыва обрушились семь квартир. Поисково-спасательные работы велись практически всю ночь. Были задействованы около 90 человек и более 30 единиц спецтехники.

В Татарстане в жилом доме прогремел мощный взрыв-7

Среди наиболее вероятных причин происшествия – утечка бытового газа. Возбуждено уголовное дело.

# Взрыв # Фотофакт

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