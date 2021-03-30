В Татарстане в жилом доме прогремел мощный взрыв

Новости России. ЧП произошло в Республике Татарстан. В многоэтажном жилом доме города Зеленодольск прогремел мощный взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один человек погиб, еще шестеро получили травмы.

Из здания эвакуировали около 100 жильцов. Некоторых поместили в пункт временного размещения.

В результате взрыва обрушились семь квартир. Поисково-спасательные работы велись практически всю ночь. Были задействованы около 90 человек и более 30 единиц спецтехники.