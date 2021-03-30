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В Суэцком канале устанавливают причины ЧП с контейнеровозом. Одна из версий – человеческий фактор

30 марта 2021 08:04
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В Суэцком канале уже на протяжении недели пытаются восстановить движение судов из-за севшего на мель контейнеровоза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Эксперты не исключают, что инцидент может нарушить промышленные цепочки во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Причины выясняются. Японская компания, которой принадлежит пострадавшее судно, направила на место происшествия группу специалистов.  

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По мнению главы администрации канала, ЧП – случайность. Однако среди версий случившегося рассматриваются не только плохие погодные условия, но и человеческий фактор, а также возможные технические проблемы.  

В Суэцком канале устанавливают причины ЧП с контейнеровозом. Одна из версий – человеческий фактор-1

Один из самых загруженных торговых путей в мире был заблокирован почти неделю. Ежедневные потери составляли около 10 миллиардов долларов. 29 марта навигацию удалось возобновить.  

В Суэцком канале устанавливают причины ЧП с контейнеровозом. Одна из версий – человеческий фактор-4

Операция по снятию с мели контейнеровоза стала первой в истории, проведенной без разгрузки. Кроме того, инцидент не привел к загрязнению окружающей среды. На полную ликвидацию последствий блокировки уйдет несколько дней. Прохода через канал ожидают более 400 морских судов. Движение уже началось.  

Убытки от блокировки Суэцкого канала оценили в 230 млрд долларов (подробнее об этом читайте здесь).    

# ЧП # Фотофакт

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