В Суэцком канале устанавливают причины ЧП с контейнеровозом. Одна из версий – человеческий фактор

В Суэцком канале уже на протяжении недели пытаются восстановить движение судов из-за севшего на мель контейнеровоза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты не исключают, что инцидент может нарушить промышленные цепочки во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Причины выясняются. Японская компания, которой принадлежит пострадавшее судно, направила на место происшествия группу специалистов.

Отбуксируют к Горьким озёрам. Что сейчас происходит с застрявшим в Суэцком канале контейнеровозом

По мнению главы администрации канала, ЧП – случайность. Однако среди версий случившегося рассматриваются не только плохие погодные условия, но и человеческий фактор, а также возможные технические проблемы.