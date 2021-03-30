Начали действовать новые правила въезда в Германию. Изменения коснулись тестов на коронавирус

Новости мира. Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения и не спешат ослаблять ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее правила въезда в страну поменяли Турция, Нидерланды, Польша и Украина.

30 марта начинают действовать новые правила въезда в Германию. Если ранее пассажиры могли пройти тестирование как в аэропорту перед отлетом, так и по прибытии. Теперь эта страна возложила на авиакомпанию обязанности не принимать на борт пассажиров без сертификата с отрицательным тестом на COVID-19. Федеральная полиция проверит справку по прибытии.