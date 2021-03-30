В зоопарке Франции родился детёныш рыжей обезьяны-ревуна. Этот вид считают исчезающим

Новости Франции. В зоологическом парке на западе Франции долгожданное пополнение. Рождение рыжей обезьяны-ревуна в неволе – настоящий стимул для усилий по сохранению редких видов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно к такому и относится этот переселенец из джунглей Южной Америки. Международный союз охраны природы включил рыжую обезьяну-ревуна в Красный список исчезающих животных.