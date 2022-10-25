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В тайне сделать не удалось. В Латвии снесли очередной памятник

25 октября 2022 19:14
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Новости Латвии. Очередную попытку избавиться от истории предприняли в Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе Лиепая сносят советский монумент в честь тех, кто оборонял город в 1941-м.  

В тайне сделать не удалось. В Латвии снесли очередной памятник-1

И речь даже не о Советской армии, а о простых горожанах, которые ценой собственной жизни защищали малую родину. Теперь памятник демонтирован, скульптуру уже снесли с монумента. Изначально сделать это пытались бесшумно, под покровом ночи, но не удалось. В результате работы продолжили утром.  

# Международная политика # Новости Латвии # Фотофакт

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