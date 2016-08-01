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В Таиланде слоны занимаются предвыборной агитацией

01 августа 2016 08:01
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Новости Таиланда. В Таиланде слоны принимают теперь самое активное участие в местной политической жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.       

Сначала к эпизодическим попыткам отправлять хоботных на раздачу агитационных листовок с некоторой опаской глядели местные Центризбиркомы. Выяснилось, однако, что дорожному движению это ни малейшей угрозы не создает, общественный порядок ни в малейшей степени не нарушает.

Теперь слонов мобилизовал Центризбирком: власти пытаются побудить всех граждан посетить участки для голосования в день проведения конституционного референдума.

В стране сейчас правит хунта, готовая передать власть гражданскому кабинету. В случае, если плебисцит будет успешен, в стране пройдут выборы нового парламента.

Проблемой будет, если референдум провалится: в этом случае депутатов придется избирать на основании одной из старых конституций, а их в стране 19.

Вот, во избежание подобного кризиса, слонов и выгнали на улицы будить в тайцах гражданскую сознательность.

# Человек и животные

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