В странах Балтии цены на электричество выросли в несколько раз

Несмотря на постоянное увеличение военных расходов и наращивание оборонной мощи, прибалтийские политики совсем позабыли о развитии собственных экономик, которые находятся не в лучшем состоянии. Теперь ошибки чиновников начинают превращаться в большие проблемы для простых граждан. Цены на электричество бьют все рекорды в прибалтийском регионе, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

По оценкам экспертов, стоимость подачи света выросла до самого высокого показателя за последние несколько лет. Только за неделю в Латвии и Эстонии тарифы подорожали более чем в два с половиной раза. И это при том, что потребление электричества растет, особенно с наступлением холодов.

Специалисты называют несколько причин роста тарифов. В первую очередь это сокращение выработки электроэнергии. В странах Балтии она уменьшилась на 17 %. В связи с этим Литва стала рекордсменом – цены увеличились троекратно, но власти это мало волнует.