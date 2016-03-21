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В Стокгольме прогремел взрыв - местная полиция приступила к расследованию

21 марта 2016 11:10
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Новости Швеции. В столице Швеции Стокгольме прогремел взрыв. Это произошло в одном из офисных помещений. После этого возник сильный пожар. Информации о пострадавших пока нет.  В момент инцидента людей в помещении не было. Здание было эвакуировано. К настоящему моменту пожарным удалось потушить огонь.

Причины случившегося пока неизвестны, местная полиция приступила к расследованию. По некоторым данным, очевидцы заметили несколько человек, убегающих от здания во время взрыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт

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