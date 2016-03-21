В Стокгольме прогремел взрыв - местная полиция приступила к расследованию

Новости Швеции. В столице Швеции Стокгольме прогремел взрыв. Это произошло в одном из офисных помещений. После этого возник сильный пожар. Информации о пострадавших пока нет. В момент инцидента людей в помещении не было. Здание было эвакуировано. К настоящему моменту пожарным удалось потушить огонь.

Причины случившегося пока неизвестны, местная полиция приступила к расследованию. По некоторым данным, очевидцы заметили несколько человек, убегающих от здания во время взрыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.