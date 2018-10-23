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В Стамбуле сбежавший из тюрьмы преступник напал с ножом на посетителей магазина и прохожих: 11 человек пострадали

23 октября 2018 12:15
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Новости Турции. Побег с кровавыми последствиями. В Стамбуле сбежавший из тюрьмы преступник, на которого заведено шесть уголовных дел, напал с ножом на посетителей магазина и случайных прохожих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Стамбуле сбежавший из тюрьмы преступник напал с ножом на посетителей магазина и прохожих: 11 человек пострадали-1

В результате 11 человек пострадали. Криминальная драма развернулась в мясной лавке, где раньше работал 30-летний рецидивист. Сперва он напал на одну из посетительниц. Работники магазина попытались защитить женщину, но преступник ответил острым ударом. После этого нападавший попытался скрыться, расчищая путь к безнаказанности холодным оружием – еще несколько прохожих получили ранения.

Злоумышленника поймали по горячим следам. А вот четверо из 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии в госпитале.

# Нападение # Фотофакт

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