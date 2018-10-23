В аэропорту США столкнулись два самолёта: что известно об аварии

Новости США. В американском аэропорту столкнулись два самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.
Новости США. В американском аэропорту столкнулись два самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.
Пытаясь развернуться, один из лайнеров задел крыло другого, когда тот стоял на посадочной полосе.
Федеральное управление гражданской авиации США проводит расследование инцидента, случившегося в Нью-Йорке.