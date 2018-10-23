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В аэропорту США столкнулись два самолёта: что известно об аварии

23 октября 2018 09:45
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Новости США. В американском аэропорту столкнулись два самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

В аэропорту США столкнулись два самолёта: что известно об аварии-1

Пытаясь развернуться, один из лайнеров задел крыло другого, когда тот стоял на посадочной полосе.

Федеральное управление гражданской авиации США проводит расследование инцидента, случившегося в Нью-Йорке.

В аэропорту США столкнулись два самолёта: что известно об аварии-4

# Авария # Фотофакт

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