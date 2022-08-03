В Стамбуле проверяют, нет ли контрабанды в сухогрузе с украинским зерном

Согласно продуктовой сделке на корабле находятся 26 тысяч тонн кукурузы, которые должны доставить в Ливан. Анкара ожидает, что каждый день будет отправляться одно судно до того момента, пока действует торговое соглашение. Оно было подписано в конце июля в Стамбуле между Украиной, Россией, ООН и Турцией. Это позволит поставить на мировые рынки более 20 миллионов тонн украинского зерна. В Организации Объединенных Наций рассчитывают таким образом решить глобальный продовольственный кризис.