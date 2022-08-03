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В Стамбуле проверяют, нет ли контрабанды в сухогрузе с украинским зерном

03 августа 2022 10:25
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В Стамбуле начали досмотр сухогруза с украинским зерном. Представители совместного координационного центра проверяют судно на наличие контрабанды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Стамбуле проверяют, нет ли контрабанды в сухогрузе с украинским зерном-1

Согласно продуктовой сделке на корабле находятся 26 тысяч тонн кукурузы, которые должны доставить в Ливан. Анкара ожидает, что каждый день будет отправляться одно судно до того момента, пока действует торговое соглашение. Оно было подписано в конце июля в Стамбуле между Украиной, Россией, ООН и Турцией. Это позволит поставить на мировые рынки более 20 миллионов тонн украинского зерна. В Организации Объединенных Наций рассчитывают таким образом решить глобальный продовольственный кризис.

# Международная политика # Фотофакт

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