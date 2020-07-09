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В США возобновят смертную казнь

09 июля 2020 08:14
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Новости США. В США впервые за 15 лет возобновят смертные казни на федеральном уровне. Исключительную меру будут применять к особо жестоким преступникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США возобновят смертную казнь-1

На следующей неделе смертельные инъекции будут введены трём заключённым тюрьмы в штате Индиана за убийство детей.

В США возобновят смертную казнь-4

Последний раз американские федеральные власти приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор в стране действовал негласный мораторий. Однако на уровне властей Штатов высшую меру приговора все же использовали.

# Смертная казнь # Фотофакт

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