В США возобновят смертную казнь

Новости США. В США впервые за 15 лет возобновят смертные казни на федеральном уровне. Исключительную меру будут применять к особо жестоким преступникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В США впервые за 15 лет возобновят смертные казни на федеральном уровне. Исключительную меру будут применять к особо жестоким преступникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На следующей неделе смертельные инъекции будут введены трём заключённым тюрьмы в штате Индиана за убийство детей.
Последний раз американские федеральные власти приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор в стране действовал негласный мораторий. Однако на уровне властей Штатов высшую меру приговора все же использовали.