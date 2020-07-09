В США возобновят смертную казнь

Новости США. В США впервые за 15 лет возобновят смертные казни на федеральном уровне. Исключительную меру будут применять к особо жестоким преступникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На следующей неделе смертельные инъекции будут введены трём заключённым тюрьмы в штате Индиана за убийство детей.