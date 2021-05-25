Очередное нападение в США. В результате стрельбы погибли как минимум 5 человек

Новости США. Очередной массовый расстрел в США. В штате Огайо в результате вооруженной атаки погибли как минимум пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Очередной массовый расстрел в США. В штате Огайо в результате вооруженной атаки погибли как минимум пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным местных СМИ, три тела обнаружены в одном из жилых домов, остальные – снаружи здания. Высока вероятность, что жертв может быть намного больше, их точное число пока не разглашается.
Не известны на данный момент и мотивы стрелков. Правоохранители не исключают версию неудачного ограбления. Подозреваемых ищут.