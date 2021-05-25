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Очередное нападение в США. В результате стрельбы погибли как минимум 5 человек

25 мая 2021 09:13
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Новости США. Очередной массовый расстрел в США. В штате Огайо в результате вооруженной атаки погибли как минимум пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередное нападение в США. В результате стрельбы погибли как минимум 5 человек-1

По данным местных СМИ, три тела обнаружены в одном из жилых домов, остальные – снаружи здания. Высока вероятность, что жертв может быть намного больше, их точное число пока не разглашается.

Очередное нападение в США. В результате стрельбы погибли как минимум 5 человек-4

Не известны на данный момент и мотивы стрелков. Правоохранители не исключают версию неудачного ограбления. Подозреваемых ищут.

# Стрельба в США # Фотофакт

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