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Захарова высказалась о строительстве военного завода Rheinmetall в Украине

20 июля 2023 13:10
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что возведение завода немецкого оборонного концерна Rheinmetall Group в Украине вызовет глобальную провокацию со стороны Киева и Запада, сообщает ТАСС.

Этот шаг не только демонстрирует милитаризацию Украины Западом и наращивание вооружений, что повлечет за собой дальнейшее обострение напряженности, но и делает предприятие легитимной целью для российских Вооруженных сил. Как подчеркнула Захарова, реализация подобных планов является чистой воды провокацией, к которой киевский режим и западные партнеры часто прибегают.

В начале июля глава немецкого Rheinmetall Армин Паппергер сообщил CNN, что концерн в течение 12 недель планирует открыть в Украине завод по производству танков и другой военной техники. Rheinmetall будет сотрудничать с украинской компанией «Укроборонпром» и обучать украинских военных обслуживанию новой техники.

# Международная политика

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