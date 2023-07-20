Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что возведение завода немецкого оборонного концерна Rheinmetall Group в Украине вызовет глобальную провокацию со стороны Киева и Запада, сообщает ТАСС.

Этот шаг не только демонстрирует милитаризацию Украины Западом и наращивание вооружений, что повлечет за собой дальнейшее обострение напряженности, но и делает предприятие легитимной целью для российских Вооруженных сил. Как подчеркнула Захарова, реализация подобных планов является чистой воды провокацией, к которой киевский режим и западные партнеры часто прибегают.

В начале июля глава немецкого Rheinmetall Армин Паппергер сообщил CNN, что концерн в течение 12 недель планирует открыть в Украине завод по производству танков и другой военной техники. Rheinmetall будет сотрудничать с украинской компанией «Укроборонпром» и обучать украинских военных обслуживанию новой техники.