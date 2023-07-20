Ирак может разорвать отношения со Швецией, если сожжение Корана в Стокгольме повторится

Правительство Ирака может разорвать отношения со Швецией. Это произойдет в случае, если сожжение Корана в Стокгольме повторится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра арабской республики. Напомним, ранее шведская полиция выдала разрешение на проведение акции с уничтожением священной книги мусульман. Это стало поводом для беспорядков в Багдаде. Ночью протестующие взяли штурмом посольство Швеции. Сотни демонстрантов ворвались в здание и подожгли его. МИД скандинавской страны назвал инцидент серьезным нарушением венской конвенции. В результате шведское посольство в Ираке приостановило работу.