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Ирак может разорвать отношения со Швецией, если сожжение Корана в Стокгольме повторится

20 июля 2023 13:38
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Правительство Ирака может разорвать отношения со Швецией. Это произойдет в случае, если сожжение Корана в Стокгольме повторится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирак может разорвать отношения со Швецией, если сожжение Корана в Стокгольме повторится-1

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра арабской республики. Напомним, ранее шведская полиция выдала разрешение на проведение акции с уничтожением священной книги мусульман. Это стало поводом для беспорядков в Багдаде. Ночью протестующие взяли штурмом посольство Швеции. Сотни демонстрантов ворвались в здание и подожгли его. МИД скандинавской страны назвал инцидент серьезным нарушением венской конвенции. В результате шведское посольство в Ираке приостановило работу.

# Международная политика # Фотофакт

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