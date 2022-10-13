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Британцам будут выдавать памятки для грамотной экономии электричества

13 октября 2022 19:23
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Новости Великобритании. Британцев призвали экономить электричество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С таким своеобразным обращением к нации выступил глава крупной энергокомпании королевства.

Британцам будут выдавать памятки для грамотной экономии электричества-1

По его словам, для спасения родины всем надо включать газ и свет только в случае крайней необходимости. И если британцы сплотятся вокруг этой идеи, то смогут избежать больших проблем. Во-первых, сократят счета за коммунальные услуги, а во-вторых, что самое важное, помогут оставить в бюджете миллионы, если не миллиарды фунтов стерлингов. А в скором времени в Королевстве начнется масштабная информационная кампания. Люди получат памятки и советы, как правильно экономить.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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