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В США ожидают увеличение количества забастовок

18 сентября 2023 11:20
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Новости США. Более 4 миллионов рабочих дней пропустили американцы в августе из-за масштабных забастовок в стране. Это рекордный показатель в XXI веке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США ожидают увеличение количества забастовок-1

Больше всего на ситуацию повлияли протесты работников автопрома, а также митинги Гильдии киноактеров. Вместе с тем активность профсоюзов растет также и в других секторах рынка труда. Разрешить противоречия посредством переговоров удавалось крайне редко. Ожидается, что количество забастовок увеличится. Это связано с нежеланием людей работать за копейки. Самый популярный призыв демонстрантов – повысить оплату труда.

# Забастовка # Новости США # Фотофакт

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