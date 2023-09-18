В США ожидают увеличение количества забастовок

Новости США. Более 4 миллионов рабочих дней пропустили американцы в августе из-за масштабных забастовок в стране. Это рекордный показатель в XXI веке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего на ситуацию повлияли протесты работников автопрома, а также митинги Гильдии киноактеров. Вместе с тем активность профсоюзов растет также и в других секторах рынка труда. Разрешить противоречия посредством переговоров удавалось крайне редко. Ожидается, что количество забастовок увеличится. Это связано с нежеланием людей работать за копейки. Самый популярный призыв демонстрантов – повысить оплату труда.