В Латвии могут депортировать из страны 3600 жителей

Речь идет о тех, кто отказался или по каким-либо причинам не записался на обязательный экзамен по латышскому языку. Уже в ближайшее время жители Латвии получат письма от управления миграции. А в них – призыв покинуть страну, причем в течение 90 дней. Позже те, кто пропустил экзамен по уважительной причине, смогут подать заявление на получение специального ВНЖ на два года.