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В Латвии могут депортировать из страны 3600 жителей

18 сентября 2023 11:04
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Новости Латвии. Власти Латвии намерены депортировать из страны более 3 500 постоянных жителей с российским гражданством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии могут депортировать из страны 3600 жителей-1

Речь идет о тех, кто отказался или по каким-либо причинам не записался на обязательный экзамен по латышскому языку. Уже в ближайшее время жители Латвии получат письма от управления миграции. А в них – призыв покинуть страну, причем в течение 90 дней. Позже те, кто пропустил экзамен по уважительной причине, смогут подать заявление на получение специального ВНЖ на два года.

# Международная политика # Новости Латвии # Фотофакт

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