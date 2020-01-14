В США назвали условие снятия санкций с Ирана

Новости мира. Для этого властям Исламской Республики необходимо самим инициировать процесс переговоров с американской стороной для разрешения сложившегося конфликта в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





При этом, как заявил глава Пентагона, решение ликвидировать иранского генерала Касема Сулеймани является правильным. Однако Марк Эспер так и не смог привести доказательств подготовки иранским военачальником атак на американские посольства.