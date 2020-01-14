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В США назвали условие снятия санкций с Ирана

14 января 2020 07:09
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Новости мира. Для этого властям Исламской Республики необходимо самим инициировать процесс переговоров с американской стороной для разрешения сложившегося конфликта в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В США назвали условие снятия санкций с Ирана-1



При этом, как заявил глава Пентагона, решение ликвидировать иранского генерала Касема Сулеймани является правильным. Однако Марк Эспер так и не смог привести доказательств подготовки иранским военачальником атак на американские посольства.

В США назвали условие снятия санкций с Ирана-3

Напомним, иранский генерал Сулеймани был убит 3 января в результате ракетного удара США. Он пользовался большим уважением в Иране за борьбу против террористической группировки ИГИЛ. Однако, в Вашингтоне его считают причастным к нападению на американское посольство в Багдаде.

# Международная политика # Касем Сулеймани # Фотофакт

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