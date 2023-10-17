В США на аукционе продадут гитары Курта Кобейна

Новости США. Бесценные гитары Курта Кобейна. Музыкальные инструменты уйдут с молотка в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, сколько коллекционеры готовы предложить за них, эксперты даже боятся предположить. По самым скромным оценкам, выложить придется не менее двух миллиардов долларов за каждую гитару. На продажу будут выставлены две.

Мартин Нолан, сотрудник аукционного дома:

Это не просто гитары. Это целая история. На этих гитарах создавались мелодии, которые пытаются повторить музыканты спустя 50 лет.