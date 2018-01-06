В США, Европе и Азии устраняют последствия аномальных холодов и снежных бурь

Новости мира. Сильные снегопады парализовали жизнь во многих уголках планеты. В США жертвами аномальных холодов и снежных бурь стали уже два десятка человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Закрыты аэропорты, парализованы дороги. Под ударом весь восток страны: от Нью-Йорка до Флориды. К слову, в апельсиновом штате мороз буквально обездвижил игуан.

7-10 градусов выше нуля – для них сибирский холод. Огромные штормовые волны частично подтопили побережье Новой Англии.

До сих пор не могут восстановить подачу электричества в Финляндии. А в Италии из-за снегопадов закрыт популярный у европейцев горнолыжный курорт, расположенный на северо-западе страны.