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В США, Европе и Азии устраняют последствия аномальных холодов и снежных бурь

06 января 2018 16:49
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Новости мира. Сильные снегопады парализовали жизнь во многих уголках планеты. В США жертвами аномальных холодов и снежных бурь стали уже два десятка человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США, Европе и Азии устраняют последствия аномальных холодов и снежных бурь -1

Закрыты аэропорты, парализованы дороги. Под ударом весь восток страны: от Нью-Йорка до Флориды. К слову, в апельсиновом штате мороз буквально обездвижил игуан.

7-10 градусов выше нуля – для них сибирский холод. Огромные штормовые волны частично подтопили  побережье Новой Англии.

В США, Европе и Азии устраняют последствия аномальных холодов и снежных бурь -4

До сих пор не могут восстановить подачу электричества в Финляндии. А в Италии из-за снегопадов закрыт популярный у европейцев горнолыжный курорт, расположенный на северо-западе страны.

В США, Европе и Азии устраняют последствия аномальных холодов и снежных бурь -6

Специалисты опасаются схода снежных лавин. Утопает в снегах и Азия. В Китае из-за большого количества осадков нарушено железнодорожное и авиасообщения. По прогнозу синоптиков, в течение ближайших суток погода не изменится.

В США, Европе и Азии устраняют последствия аномальных холодов и снежных бурь -8

В США, Европе и Азии устраняют последствия аномальных холодов и снежных бурь -10

# Фотофакт # Погода

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