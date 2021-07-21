​В США бушуют лесные пожары, эвакуированы более 2000 жителей

Новости США. Жители США задыхаются от пожаров. Площадь возгораний на западе страны превысила 500 тысяч гектаров. В 13 штатах зафиксировано более 80 крупных очагов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пылают Монтана, Калифорния и Вашингтон. Сложная ситуация и в Орегоне.

Уничтожено около 70 домов, эвакуировано более 2000 жителей. Дым от пожаров уже добрался до восточного побережья страны и привел к ухудшению качества воздуха. Серой пеленой окутано несколько штатов.