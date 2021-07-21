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​В США бушуют лесные пожары, эвакуированы более 2000 жителей

21 июля 2021 09:44
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Новости США. Жители США задыхаются от пожаров. Площадь возгораний на западе страны превысила 500 тысяч гектаров. В 13 штатах зафиксировано более 80 крупных очагов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пылают Монтана, Калифорния и Вашингтон. Сложная ситуация и в Орегоне.

​В США бушуют лесные пожары, эвакуированы более 2000 жителей-1

Уничтожено около 70 домов, эвакуировано более 2000 жителей. Дым от пожаров уже добрался до восточного побережья страны и привел к ухудшению качества воздуха. Серой пеленой окутано несколько штатов.

​В США бушуют лесные пожары, эвакуированы более 2000 жителей-4

Борьбу с возгораниями ведут около 20 тысяч человек. Ситуацию осложняют засуха и сильный ветер.

# Пожар # Фотофакт

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