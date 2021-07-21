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В Китае люди оказались заблокированы в тоннеле метро. Вагоны затопило почти до потолка

21 июля 2021 09:08
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Новости Китая. Число погибших в результате сильнейших наводнений в китайском Чжэнчжоу превысило 20 человек, как минимум семеро числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае люди оказались заблокированы в тоннеле метро. Вагоны затопило почти до потолка-1

Среди жертв – 12 пассажиров метро. Люди оказались заблокированы в тоннеле метро. Вагоны затопило практически до потолка. В ходе спецоперации спасатели эвакуировали около 500 человек. Чтобы вызволить пассажиров из ловушки, пришлось проделать дыру в крыше состава.

В Китае люди оказались заблокированы в тоннеле метро. Вагоны затопило почти до потолка-4

К разрушительным последствиям непогода привела не только под землей, но и на поверхности. За сутки в стране выпало более половины годовой нормы осадков. Ливни спровоцировали прорыв плотины. Нарушено движение транспорта и авиасообщение. Серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству.

В Китае люди оказались заблокированы в тоннеле метро. Вагоны затопило почти до потолка-7

В спасательных операциях задействованы более 10 тысяч человек. Свои дома покинули около 200 тысяч жителей. По прогнозам синоптиков, сильные дожди в провинции продлятся как минимум до вечера.

# Наводнение # Фотофакт

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