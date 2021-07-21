В Китае люди оказались заблокированы в тоннеле метро. Вагоны затопило почти до потолка

Новости Китая. Число погибших в результате сильнейших наводнений в китайском Чжэнчжоу превысило 20 человек, как минимум семеро числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди жертв – 12 пассажиров метро. Люди оказались заблокированы в тоннеле метро. Вагоны затопило практически до потолка. В ходе спецоперации спасатели эвакуировали около 500 человек. Чтобы вызволить пассажиров из ловушки, пришлось проделать дыру в крыше состава.

К разрушительным последствиям непогода привела не только под землей, но и на поверхности. За сутки в стране выпало более половины годовой нормы осадков. Ливни спровоцировали прорыв плотины. Нарушено движение транспорта и авиасообщение. Серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству.