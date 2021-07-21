В Бельгии отмечают главный национальный праздник. Короля Филиппа поздравил Александр Лукашенко

Новости Бельгии. Жители Бельгии 21 июля отмечают главный национальный праздник. В этот день ровно 190 лет назад король Леопольд I принес присягу на верность Конституции и народу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обычно по случаю знаменательного события повсеместно проходят массовые гулянья. В 2021 году мероприятия, в том числе военный парад, пройдут в сокращенном формате. Празднование омрачила не только эпидобстановка, но и траур по жертвам масштабного наводнения. Многие военные сейчас задействованы в ликвидации последствий стихии.

С национальным праздником Короля бельгийцев Филиппа и граждан этой страны поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.