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В Бельгии отмечают главный национальный праздник. Короля Филиппа поздравил Александр Лукашенко

21 июля 2021 09:31
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Новости Бельгии. Жители Бельгии 21 июля отмечают главный национальный праздник. В этот день ровно 190 лет назад король Леопольд I принес присягу на верность Конституции и народу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бельгии отмечают главный национальный праздник. Короля Филиппа поздравил Александр Лукашенко-1

Обычно по случаю знаменательного события повсеместно проходят массовые гулянья. В 2021 году мероприятия, в том числе военный парад, пройдут в сокращенном формате. Празднование омрачила не только эпидобстановка, но и траур по жертвам масштабного наводнения. Многие военные сейчас задействованы в ликвидации последствий стихии.

С национальным праздником Короля бельгийцев Филиппа и граждан этой страны поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Король Филипп # Фотофакт

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