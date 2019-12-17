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В Сиднее уровень загрязнения воздуха в 11 раз превышает норму

17 декабря 2019 06:48
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Новости Австралии. Австралия задыхается от сильного смога. Уровень загрязнения воздуха в Сиднее превысил опасный порог в 11 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сиднее уровень загрязнения воздуха в 11 раз превышает норму-1

В связи с этим число обращений в службы скорой помощи из-за проблем с дыханием выросло почти на половину. Австралийские медики бьют тревогу. Они считают, что Сидней столкнулся с чрезвычайно опасной ситуацией, и призывают власти принять срочные меры по борьбе с лесными пожарами.

К сожалению, справиться с огнем у спасателей получается с трудом. Проблему усугубляет сухая и ветреная погода, которая способствует распространению пожаров.

В Сиднее уровень загрязнения воздуха в 11 раз превышает норму-4

# Экология # Фотофакт

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