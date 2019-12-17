В Сиднее уровень загрязнения воздуха в 11 раз превышает норму

Новости Австралии. Австралия задыхается от сильного смога. Уровень загрязнения воздуха в Сиднее превысил опасный порог в 11 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с этим число обращений в службы скорой помощи из-за проблем с дыханием выросло почти на половину. Австралийские медики бьют тревогу. Они считают, что Сидней столкнулся с чрезвычайно опасной ситуацией, и призывают власти принять срочные меры по борьбе с лесными пожарами.

К сожалению, справиться с огнем у спасателей получается с трудом. Проблему усугубляет сухая и ветреная погода, которая способствует распространению пожаров.