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В Москве мужчина открыл стрельбу в метро

16 декабря 2019 15:40
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Мужчина открыл стрельбу в московском метро. Обошлось без жертв и пострадавших. Инцидент произошел на станции метро «Косино», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве мужчина открыл стрельбу в метро-1

В Москве мужчина открыл стрельбу в метро-3

Молодой человек находился на платформе вместе со своей знакомой. Позже, поднимаясь по лестнице, он достал пистолет и сделал несколько выстрелов.

На место происшествия сразу же прибыли правоохранители, которые и задержали подозреваемого. В полиции отметили, что молодой человек вел себя неадекватно, хотя и не оказывал сопротивления. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

В Москве мужчина открыл стрельбу в метро-6

В Москве мужчина открыл стрельбу в метро-8

В Москве мужчина открыл стрельбу в метро-10

# Стрельба # Фотофакт

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