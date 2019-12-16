В Москве мужчина открыл стрельбу в метро

Мужчина открыл стрельбу в московском метро. Обошлось без жертв и пострадавших. Инцидент произошел на станции метро «Косино», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодой человек находился на платформе вместе со своей знакомой. Позже, поднимаясь по лестнице, он достал пистолет и сделал несколько выстрелов.

На место происшествия сразу же прибыли правоохранители, которые и задержали подозреваемого. В полиции отметили, что молодой человек вел себя неадекватно, хотя и не оказывал сопротивления. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.