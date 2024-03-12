В Швеции не хотят размещать постоянные базы НАТО

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем в интервью Anadolu заявил, что, хотя страна и вступила в НАТО, планов по размещению постоянных баз Альянса на своей территории у Швеции нет. Об этом пишет РИА Новости.

Премьер-министр Ульф Кристерссон подтвердил эту позицию, отметив, что страна не будет располагать в мирное время ядерным оружием. Будучи 32-м членом НАТО, Швеция стала его членом, обратившись с просьбой о вступлении вместе с Финляндией в 2022 году. Российская сторона выразила озабоченность активностью НАТО у своих границ на западе и в целях укрепления своей безопасности создала два новых военных округа.

