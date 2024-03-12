Польша хочет увеличить численность американских солдат в стране

Расслабляться нашим военным нельзя. Этот факт подтверждают заявления официальной Варшавы. Польша намерена расширить присутствие американских солдат на своей территории. Видимо, власти считают, что 10 тысяч бойцов армии США, которые уже находятся в Польше, недостаточно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Анджей Дуда даже отправился в Вашингтон, чтобы встретиться с главой Белого дома и упросить его направить в Польшу больше военных. Миссия предстоит нелегкая, Дуде придется приложить немало усилий, чтобы убедить Байдена в необходимости этого шага. Накануне визита американский лидер уже успел заявить, что не очень понимает, зачем это надо.

Джозеф Байден, п резидент США: Нет никакой необходимости в дополнительных войсках в Польше. В том числе и на ее границе. И я обязательно скажу это на встрече с польским президентом.

Однако Дуда подготовил несколько аргументов, которые, по его мнению, смогут убедить главу Белого дома изменить свое мнение. Президент Польши намерен выступить с инициативой о выделении странами НАТО 3 % ВВП на военные нужды, а не 2 %, как сейчас.

Кроме того, он готов дать гарантии финансирования многомиллиардной сделки по строительству американской атомной электростанции на территории страны. Но самым весомым аргументом должно стать обещание продолжать закупать у США крупные партии вооружения, если Байден согласится отправить в Польшу больше американских солдат и техники.