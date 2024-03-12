В Швеции призвали готовиться к «тотальной обороне» и войне с РФ

Швеция приступает к подготовке к «тотальной обороне» в свете возможного конфликта с РФ. Об этом сообщает Sud Ouest, пишет РИА Новости.

Власти рекомендуют жителям страны запасаться консервами, водяными фильтрами, наборами первой помощи и радиоприемниками. Кроме того, рекомендуется иметь запас продуктов на три месяца. Глава агентства по ЧС Шарлотта Петри Горницка пояснила, что «тотальная оборона» подразумевает готовность к самовыживанию в условиях кризиса. В скором времени планируется разослать буклеты с указаниями о том, как вести себя в экстренных ситуациях.

Ранее главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден призвал жителей страны морально готовиться к войне и задуматься о готовности к «российской угрозе» после того, как страна вступит в НАТО. Россия выражает обеспокоенность по поводу расширения Альянса, но при этом президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона не собирается нападать на страны НАТО.