Прямой эфир

В Швеции призвали готовиться к «тотальной обороне» и войне с РФ

12 марта 2024 11:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Швеция приступает к подготовке к «тотальной обороне» в свете возможного конфликта с РФ. Об этом сообщает Sud Ouest, пишет РИА Новости.

Власти рекомендуют жителям страны запасаться консервами, водяными фильтрами, наборами первой помощи и радиоприемниками. Кроме того, рекомендуется иметь запас продуктов на три месяца. Глава агентства по ЧС Шарлотта Петри Горницка пояснила, что «тотальная оборона» подразумевает готовность к самовыживанию в условиях кризиса. В скором времени планируется разослать буклеты с указаниями о том, как вести себя в экстренных ситуациях. 

Ранее главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден призвал жителей страны морально готовиться к войне и задуматься о готовности к «российской угрозе» после того, как страна вступит в НАТО. Россия выражает обеспокоенность по поводу расширения Альянса, но при этом президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона не собирается нападать на страны НАТО.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Польша хочет увеличить численность американских солдат в стране
12 марта 2024 11:16

Польша хочет увеличить численность американских солдат в стране

В США найден мертвым инженер Boeing, который говорил о нарушениях в компании
12 марта 2024 11:12

В США найден мертвым инженер Boeing, который говорил о нарушениях в компании

ФСБ и ВС РФ предотвратили прорыв ДРГ ВСУ в Белгородскую и Курскую области
12 марта 2024 10:58

ФСБ и ВС РФ предотвратили прорыв ДРГ ВСУ в Белгородскую и Курскую области