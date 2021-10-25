Работа в обмен на продовольствие. В Афганистане запустили программу по борьбе с голодом

Засуха, вооруженный конфликт, пандемия COVID-19 и экономический кризис оказали серьезное негативное влияние на жизнь афганцев и их доступ к пище. Кроме того, приближающаяся зима может отрезать нуждающиеся семьи от гуманитарной помощи. В свою очередь правительство Афганистана запустило программу по борьбе с голодом. Населению предлагается работа в обмен на продовольствие. Такая система внедряется в крупных городах страны. Только в Кабуле будут трудоустроены 40 тысяч человек.