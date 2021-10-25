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Работа в обмен на продовольствие. В Афганистане запустили программу по борьбе с голодом

25 октября 2021 19:42
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Новости Афганистана. ООН заявила, что более половины населения Афганистана находится на грани голода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа в обмен на продовольствие. В Афганистане запустили программу по борьбе с голодом-1

Засуха, вооруженный конфликт, пандемия COVID-19 и экономический кризис оказали серьезное негативное влияние на жизнь афганцев и их доступ к пище. Кроме того, приближающаяся зима может отрезать нуждающиеся семьи от гуманитарной помощи. В свою очередь правительство Афганистана запустило программу по борьбе с голодом. Населению предлагается работа в обмен на продовольствие. Такая система внедряется в крупных городах страны. Только в Кабуле будут трудоустроены 40 тысяч человек.

# Международная политика # Фотофакт

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