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Взрыв разрушил два этажа жилого дома в Набережных Челнах. Под завалами могут находиться люди

25 октября 2021 19:43
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Новости России. В жилом доме в Набережных Челнах прогремел взрыв. Четыре человека пострадали, еще 32 эвакуированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв разрушил два этажа жилого дома в Набережных Челнах. Под завалами могут находиться люди-1

По данным МЧС, несколько жильцов все еще могут находиться под завалами. В результате взрыва повреждены два этажа, кровля дома и не менее четырех квартир. На месте работают четыре бригады скорой помощи. Одного из пострадавших извлекли из-под завалов и госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое. Причины произошедшего выясняются.

# Взрыв # Фотофакт

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