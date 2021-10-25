Взрыв разрушил два этажа жилого дома в Набережных Челнах. Под завалами могут находиться люди

Новости России. В жилом доме в Набережных Челнах прогремел взрыв. Четыре человека пострадали, еще 32 эвакуированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным МЧС, несколько жильцов все еще могут находиться под завалами. В результате взрыва повреждены два этажа, кровля дома и не менее четырех квартир. На месте работают четыре бригады скорой помощи. Одного из пострадавших извлекли из-под завалов и госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое. Причины произошедшего выясняются.